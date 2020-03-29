«Не более десяти масок в одни руки»: в Башкирии изменили норму продажи масок в аптеке

Накануне, 28 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республику поступила еще одна большая партия масок.

По его словам, в первую очередь масками должны быть обеспечены органы власти: Министерство внутренних дел, МЧС. На эти нужды ушла почти половина поступившей партии масок. И более 200 тысяч масок поступили в Госаптеки в крупных населенных пунктах.

— На следующей неделе ожидается еще порядка 700 тысяч масок, - отметил Максим Забелин. - Думаю, что у коллег из частных аптек тоже появляется возможность в этом направлении работать.