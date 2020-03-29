Лица Победы. Аркадий Козлов: При форсировании реки из пулемета уничтожил точку немцев

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Козлов Аркадий Сергеевич. 1925 года рождения.

Из наградного листа:

«В бою 17.09.1944 года в районе реки Педья младший лейтенант Козлов первым бросился в реку и своим личным примером увлек весь взвод. Когда взвод достиг половины реки, пулемет противника открыл огонь. Тогда товарищ Козлов взял у рядом идущего пулеметчика пулемет и на ходу уничтожил вражескую точку, тем самым обеспечил быстрое продвижение всей роты, а также батальона. Задача была выполнена, укрепленный пункт был взят.

21.09.1944 года в бою со своим взводом, зайдя с левого фланга, открыл огонь по огневым точкам противника и дал возможность роте форсировать реку и ворваться в город.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

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