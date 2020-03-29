Глава минздрава Башкирии сообщил новые данные о распространении коронавируса

Сегодня, 29 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса в республике, стало известно, что в Башкирии выросло количество пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Ранее об этом сообщал уже утром оперативный штаб в Москве.

Глава минздрава РБ Максим Забелин подтвердил данную информацию. По его словам, сейчас госпитализированы с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» пять человек. Новый пациент - это житель республики, приехавший из Франции. Он - студент.

Еще 97 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них в основном находятся жители республики, побывавшие в последнее время за рубежом. Среди них есть 14 несовершеннолетних.

Известно также, что в целом за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, К сожалению, пять человек скончались. При этом за сутки по России полностью выздоровели от коронавируса уже 15 человек.