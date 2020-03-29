Глава Башкирии пообещал удивить сроками строительства новой инфекционной клиники

Накануне, 28 марта, глава Башкирии Радий Хабиров,первый вице-премьер Андрей Назаров и другиечлены правительства республики побывали на стройплощадке временного клинико-диагностического инфекционного центра в районе индустриального паркв «Зубово» в Уфимском районе.

Напомним, центр планируется построить из быстровозводимых модульных конструкций. Он должен занять один этаж, состоящий из 80 боксов круглосуточного пребывания. Данные боксы будут включать в себя 62 одноместных и 18 реанимационных изолированных палат. Два запланированных инфекционных отделения обещают оборудовать мельцеровскими боксами, которые будут иметь выход на улицу или в коридор при наличии двух шлюзов и санитарных узлов. Все помещения должны иметь автономную вентиляцию с системой очистки воздуха.

Неподалеку от центра должно также появиться общежитие для сотрудников, площадка для обработки санитарного транспорта, очистные сооружения, резервные источники питания, котельная и кислородная станции.

Применение модульных конструкций позволит в случае форс-мажорной ситуации расширить инфекционный центр, а по окончании пандемии коронавируса использовать его для лечения других пациентов.