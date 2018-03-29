В вольерном хозяйстве Уфы родились четверо медвежат

В вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» города Уфы радостное прибавление – у медведиц Насти, Маши и Кнопки родились четыре косолапых малыша.

Малыши очень активные и не сидят на месте. Пока их кормят молоком каждые два часа, скоро рацион дополнят кашами. Малыши спят в отдельной «комнате», в тепле.Сотрудники вольерного хозяйства сравнивают медвежат с маленькими детьми, за которыми надо постоянно ухаживать.