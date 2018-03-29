В вольерном хозяйстве Уфы родились четверо медвежат

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Им три месяца и их уже разлучили с родителями.
Сюжеты: Фотофакт
В вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» города Уфы радостное прибавление – у медведиц Насти, Маши и Кнопки родились четыре косолапых малыша.
Малыши очень активные и не сидят на месте. Пока их кормят молоком каждые два часа, скоро рацион дополнят кашами. Малыши спят в отдельной «комнате», в тепле.Сотрудники вольерного хозяйства сравнивают медвежат с маленькими детьми, за которыми надо постоянно ухаживать.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
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Фото: Артур Салимов.
О том, как и чем живут медвежата, в фоторепортаже Артура Салимова.
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