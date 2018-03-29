Мэр Уфы назвал, какие дома относятся к группе риска

Об этом заявил Ирек Ялалов на заседании Совета городского округа город Уфа РБ.

- Все это происходило и узаконивалось в том числе властями и судебной системой Российской Федерации. Это говорит о том, что чисто формально подходили к этому вопросу, не понимая последствий. Сейчас придется выносить это все за миллиарды рублей либо за счет средств собственников магистральных сетей, либо за счет бюджета.

Мэр поручил своему заместителю Артуру Хромцу и специалистам Главархитектуры тщательно отслеживать все проекты строительства. - Ни один проект не должен рассматриваться с прохождением инженерных коммуникаций не важно - социального или коммерческого фондов. Это беда всех российских городов, подчеркнул Ялалов.

Ирек Ялалов обратил внимание, что в микрорайоне Инорс очень серьезная ситуация, многие сети проходят по подвалам домов.