«Виновных к ответу!»: недовольство тарифами БашРТС выгнало жителей Уфы на митинг
Сегодня в Уфе прошел митинг против действий БашРТС, требующей дополнительную плату за отопление.
Ранее согласованный митинг на площади перед ДК Химик в уфимской мэрии предложили перенести в другое место (в частности, внутрь ДК) — причину в мэрии объяснили накладкой, так как в запланированное время на площади пройдет другое мероприятие.
Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», Альберт Рахматуллин предложение провести митинг в помещении назвал нарушением закона, поскольку в помещениях митинги не проводятся. Кроме того, по его словам, организаторы не могли изменить место проведения акции, так как не подавали новое уведомление с указанием нового места.
По оценкам организаторов, на митинге было около 700-800 человек. Часть граждан митинговала на площади, часть пошла в здание — в их числе председатель СПЧ Владимир Барабаш и гендиректор БашРТС — где проводили консультации граждан по корректировкам за отопление.
Главные требования жителей Уфы, пришедших на митинг, в возвращении всех доначислений и возвращении средств, несправедливо уплаченных в пользу компании в прошлом году.
Напомним, жители Башкирии недовольны тарифами БашРТС. Возмущение вызывают и сообщение о корректировке по отоплению. При этом потребители в шоке от «долгов» и называют их взятыми с потолка — порой это немаленькие суммы, превышающие 10-15 тыс. руб. (пока рекорд, названный в соцсетях, — 41 тыс. руб.)