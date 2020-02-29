«Виновных к ответу!»: недовольство тарифами БашРТС выгнало жителей Уфы на митинг

Ранее согласованный митинг на площади перед ДК Химик в уфимской мэрии предложили перенести в другое место (в частности, внутрь ДК) — причину в мэрии объяснили накладкой, так как в запланированное время на площади пройдет другое мероприятие.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», Альберт Рахматуллин предложение провести митинг в помещении назвал нарушением закона, поскольку в помещениях митинги не проводятся. Кроме того, по его словам, организаторы не могли изменить место проведения акции, так как не подавали новое уведомление с указанием нового места.

По оценкам организаторов, на митинге было около 700-800 человек. Часть граждан митинговала на площади, часть пошла в здание — в их числе председатель СПЧ Владимир Барабаш и гендиректор БашРТС — где проводили консультации граждан по корректировкам за отопление.

Главные требования жителей Уфы, пришедших на митинг, в возвращении всех доначислений и возвращении средств, несправедливо уплаченных в пользу компании в прошлом году.