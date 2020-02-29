В Уфе в последний день зимы на деревьях распустились розы

— Деревья будут цвести ровно два дня, — сообщили в пресс-службе ТНТ в Уфе. — Сегодня и завтра все желающие могут прийти к «Тинькофф Холлу», прогуляться по живой розовой аллее, сфотографироваться и выложить фото в соцсети с хэштегом #ХолостяквУфе, чтобы как можно больше уфимцев смогли наслаждаться романтикой этой весной.

Напомним, в этом сезоне «Холостяка» главным героем будет не шоумэн, а стоматолог — доктор Антон Криворотов. Тем не менее за него всерьёз будут бороться 25 участниц, среди которых — наша с вами землячка, а точнее, земляк — 27-летний уроженец Салавата Заки Мусин , который уже несколько лет живет в образе женщины и, по его собственным словам, выглядит лучше некоторых девушек.

— Хотелось бы заявить о себе, показать себя такой, какая есть, открыто и честно рассказать о своей жизни, о том, что есть разные люди на этой земле и что у каждого есть шансы на любовь и счастье. Безусловно, я ничего не пропагандирую и никого ни к чему не призываю, разве что только к тому, чтобы люди были в гармонии с собой и не боялись быть собой, — комментирует Заки Мусин.