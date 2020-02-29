В России сумма штрафов ГИБДД впервые превысила 100 млрд рублей за год

Более 122 млн штрафов выписано при помощи камер видеофиксации.

Сумма штрафов за прошлый год составила 106,5 млрд руб., что превысило показатель 2018-го на 8,6%. Более 122 млн штрафов выписано при помощи камер видеофиксации (82,7 млрд руб.).

Среди самых частых нарушений — превышение скоростного режима. Это традиционно лидирующее нарушение среди российских автомобилистов. 12 млн постановлений вынесено за нарушение дорожной разметки, более 5 млн — за несоблюдение сигналов светофора. Более 1,5 млн штрафов должны выплатить пешеходы за нарушения ПДД.