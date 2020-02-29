В России сумма штрафов ГИБДД впервые превысила 100 млрд рублей за год
Вчера, 14:01ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Более 142 миллионов штрафов за 2019 год принесли рекордный показатель в стране по дорожным нарушениям.
Более 122 млн штрафов выписано при помощи камер видеофиксации.
Сумма штрафов за прошлый год составила 106,5 млрд руб., что превысило показатель 2018-го на 8,6%. Более 122 млн штрафов выписано при помощи камер видеофиксации (82,7 млрд руб.).
Среди самых частых нарушений — превышение скоростного режима. Это традиционно лидирующее нарушение среди российских автомобилистов. 12 млн постановлений вынесено за нарушение дорожной разметки, более 5 млн — за несоблюдение сигналов светофора. Более 1,5 млн штрафов должны выплатить пешеходы за нарушения ПДД.
Напомним, что в новую редакцию проекта КоАП предполагалось внести изменения, предполагающие ужесточение штрафных санкций для нарушителей ПДД. Подробнее — в материале «Новых известий».
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