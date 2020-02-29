Цифровой подход. Получать почтовые отправления и заказы стало удобнее

С помощью цифровизации своих услуг «Почта России» стремится значительно упростить для граждан общение с почтовым оператором. Как сообщает aif.ru, в электронный вид уже переведены многие сервисы, среди которых и, пожалуй, самый «повседневный» — получение почтового отправления.

Допустим, вы ждете доставку заказа из российского или зарубежного интернет-магазина или отправление от частного лица. Традиционный процесс получения, с которым многие наверняка сталкивались, выглядит следующим образом: в почтовый ящик приходит извещение о том, что посылка ожидает адресата. Его нужно заполнить, а затем с ним и с паспортом пойти на почту.

В 2018 году «Почта России» ввела сервис ПЭП (простая электронная подпись). Его пользователям достаточно один раз оформить ПЭП, чтобы больше не заполнять извещения и не предъявлять сотруднику почты документы. Для этого нужно заполнить анкету на сайте «Почты России», прийти в отделение с паспортом и сообщить оператору о подключении услуги. Теперь при получении посылки на ваш номер телефона будет приходить смс-сообщение с кодом, который нужно продиктовать оператору, после чего он отдаст вашу посылку.