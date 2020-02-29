Цифровой подход. Получать почтовые отправления и заказы стало удобнее
Цифровые услуги появляются практически во всех отраслях жизни современного человека. При этом они делают жизнь человека более комфортной.
С помощью цифровизации своих услуг «Почта России» стремится значительно упростить для граждан общение с почтовым оператором. Как сообщает aif.ru, в электронный вид уже переведены многие сервисы, среди которых и, пожалуй, самый «повседневный» — получение почтового отправления.
Допустим, вы ждете доставку заказа из российского или зарубежного интернет-магазина или отправление от частного лица. Традиционный процесс получения, с которым многие наверняка сталкивались, выглядит следующим образом: в почтовый ящик приходит извещение о том, что посылка ожидает адресата. Его нужно заполнить, а затем с ним и с паспортом пойти на почту.
В 2018 году «Почта России» ввела сервис ПЭП (простая электронная подпись). Его пользователям достаточно один раз оформить ПЭП, чтобы больше не заполнять извещения и не предъявлять сотруднику почты документы. Для этого нужно заполнить анкету на сайте «Почты России», прийти в отделение с паспортом и сообщить оператору о подключении услуги. Теперь при получении посылки на ваш номер телефона будет приходить смс-сообщение с кодом, который нужно продиктовать оператору, после чего он отдаст вашу посылку.
Похожим образом можно получать посылки через мобильное приложение «Почты России». Во-первых, отправление, зарегистрированное на ваш адрес, автоматически будет добавлено в список ожидаемых посылок, где его можно будет отслеживать. Узнавать об изменении статуса посылки можно через push-оповещения и в соответствующем разделе приложения. Во-вторых, когда посылка достигнет конечной точки, в приложении появится адрес почтового отделения, его местоположение на карте, график работы и штрих-код, который нужно показать оператору. После сканирования вам придет либо смс, либо push-уведомление с кодом, который нужно продиктовать сотруднику почты. И все — посылка у вас.