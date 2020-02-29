Теперь официально: с 1 сентября младшеклассники Башкирии будут питаться бесплатно

Как и на предыдущем образовательном форуме, глава региона особое внимание уделил теме школьного питания. По его словам, позитивный отклик в обществе вызвала инициатива Президента России Владимира Путина обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы 1-4 классов, которую он озвучил в своем Послании Федеральному Собранию.

— Когда я вышел с оглашения Послания, то был очень счастлив. Петь хотелось. Поэтому сегодня специально хочу сказать: с 1 сентября 2020 года все школы республики переходят на бесплатное питание для учащихся начальных классов, — подчеркнул Радий Хабиров. — При этом мы принципиально подходим к деятельности поставщиков и операторов школьного питания. Тем, кто некачественно кормит наших детей, по сути обворовывает их, я объявляю личную вендетту.

На пленарном заседании форума представители дискуссионных площадок озвучили ключевые проблемы и свои предложения по их решению, выработанные в ходе обсуждений. Эти предложения затрагивают психологическое здоровье учащихся, школьное питание, доступную медицину для школьников, организацию детского отдыха, безопасность в интернете, а также развитие физической культуры и спорта.