«Со мной лучше не связываться»: в Башкирии педагог зовет детей засранцами и алкашами

Накануне, 28 февраля, член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал на свое странице в Фейсбуке аудиозапись, предоставленную мамой девочки-подростка, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаатского района Башкирии. На записи записаны вопли, которые обрушила на школьников учительница башкирского языка и литературы Зуляйха Саитгалина.

Голос педагога временами переходит в ультразвук и режет слух, так что не всегда получается разобрать ее речь. Но те отрывки, которые удалось понять, позволяют понять, что учительница находится на грани нервного срыва. Одной из школьниц она заявила, что та выросла такой же алкоголичкой, как и ее пьющий дед. А когда девочка пытается возразить, что живет с родителями, то в ответ слышит, что и они «такие же алкаши». Затем учительница обзывает детей засранцами и заявляет, что с ней лучше не связываться, и она не такая, как директор школы и психолог, которые церемонятся с детьми.

Полная аудиозапись превышает 10 минут. Судя по всему, она была сделана учениками, которые утверждают, что данная учительница ведет себя так часто.

- Получилось так, что за 10 лет я сам проучился в 13-ти школах. У меня было больше 150 педагогов. Но никогда ни один из них на меня так не кричал, - пояснил Динар Зайнуллин.

В комментариях к его посту часть пользователей попытались вступиться за учительницу, предположив что ученики сами довели ее до такого состояния, но в основном такое поведение подверглось осуждению.

- Она просто ненавидит детей и всех людей, - посчитали некоторые комментаторы.

Откликнулся и министр образования РБ Айбулат Хажин

- Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться, - заверил он в своем комментарии.

Тем временем один из комментаторов предположил, что прозвучавшее ранее предложение отбирать у детей телефоны помешает им фиксировать подобные поступки учителей.