Сбербанк готов помочь бороться с коронавирусом

— Мы вчера говорили с правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему. Сейчас мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу. Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план «Б», то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления, например, искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской, — цитирует Германа Грефа агентство ТАСС.

При этом глобальные усилия по скринингу путешественников из стран со вспышками коронавируса, вероятнее всего, потерпят неудачу: у более чем половины инфицированных людей болезнь так и остается нераспознанной. Туристы и другие путешественники могут быть заразными, не подозревая об этом, а температурные тесты и даже самоотчет о том, подвергался ли человек опасности инфицирования, во многом бесполезны.

Отметим, что в Казани в настоящее время в больнице находятся трое граждан, заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в японском порту. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова отметила, что у них нет повышенной температуры, кашля и насморка.