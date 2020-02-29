Неделя в Башкирии: в сельсовете мат и в Сибае смог, котики, путана и над школой - Бог

Выходной понедельник – не редкость для нашей страны, в которой всегда рады малейшему поводу для узаконенного отдыха. Но при всех плюсах такого сочетания на сей раз оно оказалось омрачено погодными аномалиями. На их фоне наиболее четко проступили (без)ответственность разнокалиберных начальников и отвага простых людей.

Так, уже во вторник, на оперативке в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров в очередной раз напомнил о бренности чиновничьего бытия, пообещав уволить тех, кто тормозит проведение мусорной реформы и модернизацию уличного освещения.

В тот же день с подачи Радия Хабирова журналисты и медики ринулись устанавливать имя попавшей в кадр теленовостей женщины-фельдшера. В прошлые выходные она вместо того, чтобы подобно Царевне-Несмеяне преспокойно сидеть в своей карете скорой помощи, устремилась на помощь людям, попавшим в беду из-за массового ДТП. Вот так в наши дни профессиональное исполнение своих обязанностей стало подвигом.

Из этой же категории – герой еще одного видео, всколыхнувшего пользователей соцсетей. Мужчина, управлявший автомобилем, увидел, как пожилая женщина поскользнулась и направился на своей машине к ней на помощь через двойную сплошную. К сожалению, причина нарушения ПДД не стала смягчающим обстоятельством, и автовладельца все равно оштрафовали.

В этот же день на всю страну посредством видеороликов прославились еще два наших земляка.

Глава Кальтовского сельского совета Иглинского района обматерил нерадивого работника, даже не подозревая, что тот снимает происходящее на телефон. Запись, выложенная в интернет, за пару часов стала хитом. Чиновник впоследствии извинился, и, как свидетельствовали его однопартийцы-единороссы, уже вечером вместе с автором видеоролика чинил трактор.

Второй видеогероиней дня стала жительница Стерлитамака, которая в буквальном смысле слова «вынесла мозг» водителю такси. Вот уж точно - и смех, и грех.

Продолжение недели сопровождалось менее оптимистичными новостями. Жители многострадального Сибая вновь сообщили о появлении смога в городе. А гемодиализные больные призвали на помощь прокуратуру, потому что головотяпство чиновников башкирского минздрава оставило их без жизненно важных лекарств. При этом, как следует из официальных отчетов, жители Башкирии стали меньше жаловаться на систему здравоохранения. Может, просто не все жалобы доходят до адресата?

Состоявшийся круглый стол на тему транспортной реформы добавил поводов для беспокойства уфимцам, поскольку перевозчики с большой долей уверенности заявили, что к лету возникнут серьезные проблемы с водителями автобусов. Причина - ужесточатся требования к их работе. Что мешает соответствовать данным требованиям, перевозчики толком не смогли объяснить.

Транспортную тему мы продолжили в обстоятельном материале о пробках, в которых, кстати, маршрутки играют не последнюю роль. Ну, это так к слову.

Еще одно видео «прославило» Башкирию на весь мир. В центре внимания в программе центрального телевидения опять оказалась проститутка «просто Мария», которая вновь решила засудить за изнасилование неких парней, рассчитывавших на бесплатный секс с ней. Ведущий Дмитрий Шепелев не без оснований назвал происходившее в студии пособием по мелкой лжи.

Не остались в стороне от скандальных секс-новостей и депутаты. Лидер партии «Зеленых» Руфина Шагапова вновь заявила о необходимости ввести смертную казнь для педофилов. Застолбив в башкирском медиапространстве данную тему 2,5 года назад, она, видимо, решила время от времени освежать инфоповод.

Молодым политикам, о которых мы также рассказали на этой неделе, пожалуй, стоит поучиться у политических зубров искусству резонансных заявлений.

На этой неделе напомнил о себе и еще один примечательный секс-персонаж - уфимец, не определившийся со своим полом, будет добиваться сердца «Холостяка» в одноименном телепроекте. Поскольку для нас так и осталось неясно, о ком в данном случае идет речь – о ней или о нем, писать эту заметку было сложнее, чем рерайтить речь мэра.

Мэр, к слову, вторничную оперативку на этой неделе проводить не стал, однако позабыть о себе не позволил. Взял, да и намекнул на возможное повышение цен за услуги ЖКХ. А нам теперь гадать, что же он имел в виду на самом деле.

Но больше всех и вполне заслуженно заворожил аудиторию глава Башкирии. В заключительном слове на форуме «Взлетай» Радий Хабиров вновь напомнил о своем предложении отбирать у детей телефоны в школах и заодно предложил подумать над преподаванием такого предмета, как основы религии. Если учесть, что буквально через пару дней у православных христиан начинается Великий пост, такое публичное упоминание о Боге кому-то может показаться вполне своевременным.

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