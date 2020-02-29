Какие болезни чаще всего приводят к смертельному исходу в Башкирии

Из 49,1 тыс. жителей республики, умерших в 2019 году, 20,5 человек умерли от болезней системы кровообращения, 7,2 тыс. человек — из-за новообразований, 3,9 тыс. — от внешних причин, включая ДТП, отравление алкоголем, самоубийства и убийства.

На болезни органов дыхания в прошлом году пришлось 2983 смерти, на болезни органов пищеварения — 2520, инфекционные и паразитарные болезни — 878 смертей.

Напомним, в 2018 году умерло 50,4 жителей Башкирии, из них 22,9 умерли от болезней системы кровообращения, а 7,4 тыс. — новообразования.

К началу 2020 года численность постоянного населения Башкирии составила 4037,8 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 13,2 тыс. человек.