А если найду: в Уфе экстренно госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

Девушка была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу № 4, а в поликлинике провели полную дезинфекцию здания. Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на источник в медучреждении.

По данным республиканского Минздрава, пациентка обратилась с признаками ОРВИ, но так как в анамнезе была поездка в Китай, где она учится, то в поликлинике провели противоэпидемические мероприятия, а девушку госпитализировали.

Напомним, ранее стало известно, что планируется переквалифицировать больницы в Нефтекамске и Салавате — для больных коронавирусом: в случае выявления зараженных их после сдачи анализов будут направлены туда на карантин. Позднее минздрав информацию не подтвердил, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора.