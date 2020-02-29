25 млн несчастий: в Уфе суд отказал в иске против врачей за снос старого дома

Накануне, 28 февраля, Ленинский районный суд Уфы вынес новое решение по делу о сносе выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой с мастерской». За этим процессом внимательно следили многие СМИ, тем не менее столь скорое вынесение нового решения произошло неожиданно для многих. В этот раз в суде присутствовал из журналистов только корреспондент АиФ.

Тот же судья Артур Гималетдинов, который чуть более двух месяцев назад принял сторону истцов от Башкультнаследие, на сей раз вынес совершенно противоположное решение и отказал в иске представителям данного ведомства.

В ходе вчерашнего заседания юрист Башкультнаследия пытался подать ходатайство о приостановлении процесса в связи с возбуждением уголовного дела против неустановленного лица ведомства. Но судья ходатайство отклонил.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, Ленинский районный суд Уфы принял решение о том, что уфимский врач Финат Нигманов должен возместить стоимость разработки научно-проектной документации и прочих работ, необходимых для восстановления старинного здания. По подсчетам привлеченных экспертов, сумма должна составить около 25 млн рублей.

Вдобавок Верховный суд РБ также привлек Нигманова к ответственности за административное правонарушение по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ и обязал его уплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Предыдущее решение суда, вынесенное 16 декабря прошлого года, было отменено на основании того, что были нарушены права ответчика, не извещенного надлежащим образом о дате столь важного судебного заседания.

Повторное рассмотрение иска Башкультнаследия совпало с возбуждением уголовного дела против этой организации. Дело возбуждено 6 февраля текущего года следственным комитетом после продолжительной доследственной проверки против неустановленного лица из числа сотрудников Башкультнаследия по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность».

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, 7 апреля 2017 года приказом Башкультнаследия № 20 жилой дом по улице Нехаева, 110 был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия как памятник архитектуры конца XIX и начала ХХ века. В соответствии с Федеральным законом № 218 от 13.07.2015 года органы охраны объектов культурного наследия (в нашем случае Башкультнаследие) обязаны были в течение пяти рабочих дней направить соответствующую информацию в Единый государственный реестр недвижимости информацию. Однако этого не было сделано.

Отметим, что решение Ленинского районного суда Уфы может вступить в законную силу в течение месяца, если не будет опротестовано.