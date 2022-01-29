Законы, вступающие в силу с 1 февраля 2022 года. Что изменится для жителей Башкирии

Сокращение карантина для контактных с COVID-19

Карантин для контактных с больными коронавирусом сокращен с 14 до семи дней. Это связано с коротким инкубационным периодом нового штамма "омикрон" — он длится от двух до пяти дней. Ограничения действуют только для тех, кто получил постановление Роспотребнадзора. В таком случае открыть больничный смогут даже бессимптомные больные. Вакцинированным или имеющим сертификат переболевшего соблюдать карантин не придется.