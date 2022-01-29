В уфимском Затоне выявили превышение уровня ПДК вредных веществ

В воздухе в селе Миловка и в микрорайоне Затон было выявлено превышение двух опасных веществ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Напомним, ранее жители микрорайона оставили сразу несколько обращений по поводу едкого химического запаха в городе. Позже в минэкологии пообещали проверить качество воздуха и дать соответствующие результаты. В Башкирии Министерство экологии опубликовало результаты исследований проб воздуха из уфимского микрорайона Затон. Об этом сообщает само ведомство. Пробы отобрали в селе Миловка на улице Аграрной, в Затоне на улицах Загитова, Летчиков и Ахметова. По результатам исследования было обнаружено превышение ПДК этилбензола в Миловке, на Загитова и Ахметова. Уровень триметилбензола был превышен на улице Загитова. Сообщается, что в остальных местах уровень загрязнения является допустимым. Ранее жители Затона жаловались на едкий химический запах на на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». В комментариях очевидцы выдвигали свои предположения о том, что это может быть из-за выбросов нефтепродуктов.

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