В Уфе 19-летняя жительница протаранила столб и перевернула автомобиль

28 января около двенадцати часов ночи на проспекте Салавата Юлаева 19-летняя девушка устроила ДТП, в результате которого пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.
Известно, что молодая девушка за рулем машины марки "Ford Focus" сначала наехала на электроопору, а затем машина опрокинулась на бок. В результате две молодые пассажирки 18 и 19-ти лет были доставлены в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи их отпустили.
Девушка за рулем не имела водительских прав, она была привлечена к административной ответственности.
Ранее в Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб 70-летний мужчина. Известно, что авария произошла трассе Уфа-Оренбург.