В Уфе 19-летняя жительница протаранила столб и перевернула автомобиль

Известно, что молодая девушка за рулем машины марки "Ford Focus" сначала наехала на электроопору, а затем машина опрокинулась на бок. В результате две молодые пассажирки 18 и 19-ти лет были доставлены в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи их отпустили.