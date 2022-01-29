В Башкирии продают имущество сотрудницы банка, похитившей 25 миллионов рублей

Известную сотрудницу банка, которая похитила 25 миллионов рублей, по решению суда признали банкротом. Ее имущество было выставлено на торги.

В Башкирии распродают имущество известной сотрудницы банка, которой удалось похитить 25 миллионов. Об этом сообщает КП-Уфа. Сейчас девушка отбывает наказание в колонии общего режима. Ее признали банкротом и обязали возместить ущерб банку, а имущество выставили на торги в целях исполнения решения суда. Известно, что квартира площадью 34,2 квадратных метра, которая находится в Салавате, ушла с молотка. Ее первоначальная стоимость была 1,5 миллион рублей. Напомним, что Луиза Хайруллина, являясь сотрудницей "Россельхозбанка" в Салавате, похитила 25 миллионов рублей. Деньги она выносила частями на протяжении двух лет, а в 2019 году, когда узнала о запланированной проверки в банке, решила совершить побег. Вместе с детьми и мужем Луиза скрывалась сначала в лесу, а затем уехали в Казань, где жили в съемной квартире. Позднее их удалось задержать.

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