В Башкирии оштрафовали предпринимательницу за сбор толпы на розыгрыше авто

На своей акции 11 октября предпринимательница собрала более 500 человек. За административное правонарушение ей был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Руководительницу сети магазинов «Мир ковров» Амину Гиззатову оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер на проведении розыгрыша машины. Как сообщает «РБК-Уфа», по решению Нефтекамского городского суда, Гиззатова должна заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. По данной административной статье, это минимальное наказание. Суд учел тот факт, что владелица магазина впервые совершила правонарушение в области санитарных норм. Известно, что розыгрыш проходил 11 октября 2021 года у входа в магазин сети, расположенный на улице Ленина, 68. Число присутствовавших людей на акции превысило 500 человек. Как установил суд, предпринимательница не обеспечила условия, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции - на территории перед магазином не соблюдалась дистанция, а участники розыгрыша были без средств индивидуальной защиты. Ранее в Уфе на УМПО очевидцы засняли огромные очереди в столовую №6. Интересно, что по приказу на заводе соблюдать дистанцию нужно только в столовой, а в очереди нет никакой социальной дистанции.

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