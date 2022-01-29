В Башкирии оштрафовали предпринимательницу за сбор толпы на розыгрыше авто

В Башкирии оштрафовали предпринимательницу за сбор толпы на розыгрыше авто
В Башкирии оштрафовали предпринимательницу за сбор толпы на розыгрыше авто
Вчера, 12:37ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: Neftekamsk NEWS / vk.com
На своей акции 11 октября предпринимательница собрала более 500 человек. За административное правонарушение ей был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Руководительницу сети магазинов «Мир ковров» Амину Гиззатову оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер на проведении розыгрыша машины. Как сообщает «РБК-Уфа», по решению Нефтекамского городского суда, Гиззатова должна заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

По данной административной статье, это минимальное наказание. Суд учел тот факт, что владелица магазина впервые совершила правонарушение в области санитарных норм.

Известно, что розыгрыш проходил 11 октября 2021 года у входа в магазин сети, расположенный на улице Ленина, 68. Число присутствовавших людей на акции превысило 500 человек. Как установил суд, предпринимательница не обеспечила условия, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции - на территории перед магазином не соблюдалась дистанция, а участники розыгрыша были без средств индивидуальной защиты.

Ранее в Уфе на УМПО очевидцы засняли огромные очереди в столовую №6. Интересно, что по приказу на заводе соблюдать дистанцию нужно только в столовой, а в очереди нет никакой социальной дистанции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы