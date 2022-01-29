В Башкирии девушка выманила у мужчины более двух миллионов рублей

В Башкирии девушка выманила у мужчины более двух миллионов рублей
В Башкирии девушка выманила у мужчины более двух миллионов рублей
Вчера, 16:35ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Мошенница убедила мужчину вложить деньги в ценные бумаги, чтобы получить выгодный процент. В итоге мужчина не получил выгодного процента, а просто перевел свои деньги на счет аферистки.

В Башкирии житель Стерлитамака познакомился в сети с девушкой, которая обманным путем выманила у него 2,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как сообщают в ведомстве, злоумышленница предложила мужчине принять участие в сделке с ценными бумагами. В результате житель Стерлитамака, чтобы «не упустить» выгодный процент, перевел с нескольких своих счетов деньги. Спустя какое-то время он понял, что его просто обманули.

В МВД республики также сообщили, что за прошедшие сутки было выявлено 9 случаев подобного мошенничества.

Ранее мошенники под видом полиции в Уфе выманили у жительницы 3,5 миллионов рублей. Женщина сняла с карты 3,5 миллионов рублей, которые ей одобрили под кредит и перевела их на счёт аферистов. В результате уже настоящая полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

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