В Башкирии 459 подростков вакцинировались от коронавируса

В Башкирии 459 подростков вакцинировались от коронавируса
В Башкирии 459 подростков вакцинировались от коронавируса
Вчера, 19:09ОбществоТимур Алмаев
Глава Башкирии провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Во врем своего доклада министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал о ходе вакцинации подростков. Известно, что на данный момент прививку от коронавируса сделали 459 подростков.

Сегодня, 29 января, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На заседании озвучили цифры о росте заболеваемости ковидом в регионе.

— Мы фиксируем 40-процентный рост за минувшую неделю, — сказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Он отдельно отметил, что в данный момент основная нагрузка ложится на поликлиники т. к. преимущественно лечение от ковида проходит дома. Для этого власти решили увеличить режим работы поликлиник с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно.

Кроме того, на совещании Забелин озвучил первые цифры по вакцинации подросток. По данным минздрава Башкирии, на 28 января, в республики прививку «Спутник-М» сделали 459 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

— Как показывает практика, вакцинированные легче переносят новый штамм «омикрон», а доля заболевших после прививки — не более четырёх процентов, — пояснил Максим Забелин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы