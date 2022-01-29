В Уфе отловили стаю из 12 собак, напавших 28 января на ребенка

Накануне, 28 января, мы публиковали видеозапись нападения стаи безнадзорных животных на ребенка. После этого инцидента следственный комитет начала проверку, а уфимская администрация пообещал отловить животных. Сегодня стало известно, что все собаки пойманы.

Сотрудники ООО "Актив", с которым администрация Уфы заключила контракт на отлов безнадзорных животных, поймали стаю собак, напавшую 28 января, на ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Уфы. Согласно контракту, животным должны провести ветеринарный осмотр, обработать от паразитов, стерилизоваться и в случае, если животное не агрессивное отпустить обратно. Напомним, что ранее стая собак в центре города пыталась напасть на убегающего подростка. По счастливой случайности, рядом оказался дворник, который спугнул агрессивных животных. следственный комитет начал проверку по факту нападения. Одновременно с этим, прокуратура вынесла предписание мэру города Сергею Грекову. Как считают в ведомстве, власти города бездействуют, а организация по отлову собак выполняет работу ненадлежащим образом. Пока власти разбираются кто виноват и что делать, чтобы как-то помочь нашим читателям спасти свои жизни и жизни своих детей мы опубликуем инструкцию от Управления гражданской защиты, как вести себя столкнувшись со стаей собак.

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