"Ротор": систему обязательной идентификации болельщиков в РФ нужно вводить осторожно

"Ротор": систему обязательной идентификации болельщиков в РФ нужно вводить осторожно
"Ротор": систему обязательной идентификации болельщиков в РФ нужно вводить осторожно
Вчера, 15:18Общество
Руководство "Ротора" считает, что систему обязательной идентификации болельщиков в России нужно вводить осторожно. 

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости", Андрей Рекечинский не является противником нововведения, однако считает, что необходимо просчитать все возможные последствия, чтобы не потерять зрителей на трибунах. При этом босс волгоградцев уверен, что часть болельщиков все же перестанет ходить на соревнования.

Напомним, новый закон о внедрении на отечественных аренах системы fan ID был принят в конце 2021 года. Согласно документу, для допуска на спортивное мероприятие зрители обязаны оформить специальные именные пропуска. Положения закона вступят в силу с 1 июня 2022 года. Ранее в Госдуме заявили, что документ, возможно, не будет иметь отношения к РПЛ. Фанатские объединения некоторых ведущих клубов лиги уже объявили о своем бойкоте матчей чемпионата

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