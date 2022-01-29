Прокуратура потребовала администрацию Уфы принять меры в отношении безнадзорных собак

Прокуратура потребовала администрацию Уфы принять меры в отношении безнадзорных собак
Прокуратура потребовала администрацию Уфы принять меры в отношении безнадзорных собак
Вчера, 12:54ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Прокуратура посчитала, что власти города бездействуют, а организация по отлову собак выполняет работу ненадлежащим образом.

В Уфе прокуратура внесла предписание мэру города Сергею Грекову об отлове бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служа ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что организация по отлову бродячих животных выполняет работу ненадлежащим образом, а также был установлен тот факт, что власти города бездействуют, чем нарушают законодательство.

Известно, что прокуратура поручила начать отлавливать безнадзорных собак на улице Айской, где стая из 10 животных пыталась напасть на ребенка. Прокуроры будут контролировать доследственную проверку, которая была организована Следственным комитетом республики.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором подросток убегает от стаи собак. К счастью, рядом с ребенком оказался дворник, которому удалось отогнать агрессивных животных.

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