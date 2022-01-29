Мэрия Уфы предупредила водителей о том, что их автомобили могут перемещать эвакуаторы

Причина такого странного решения - очистка улиц от снега, которую проводят коммунальные службы. Как утверждают коммунальщики, после того, как авто убирают с одного место, его возвращают обратно. Правда, занимает это достаточно много времени, поэтому мэрия просит оценивать обстановку на месте парковки и по возможности не препятствовать уборке снега.