«Вместе в цифровое будущее»: в Поволжье — свыше ста работ

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее Алексей Лисовицкий участвует в пятый раз. Он неоднократно выигрывал региональный этап и дважды становился одним из победителей конкурса на федеральном уровне. В 2018 году в составе команды призеров он посетил штаб-квартиру и производственный комплекс компании Nokia, а в прошлом году выиграл поездку в Японию, в корпорацию NEC.