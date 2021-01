«Вместе в цифровое будущее»: в Поволжье — свыше ста работ

Более ста работ заявили на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» журналисты и блогеры Поволжья. Автором сотой работы стал главный редактор сайта «Голографика» Алексей Лисовицкий из Самары.

Журналиста интересует тема дополненной и виртуальной реальности. Накопленными за десятилетие знаниями он делится с читателями. Представленное им на конкурс интервью с сооснователем компании Arcona Ильей Коргузаловым показывает, какие возможности открывает применение оцифрованной географической модели нашей планеты в индустрии развлечений и рекламы. Например, чтобы развернуть полноценный AR-аттракцион в центре Токио, запустить рекламную кампанию в Нью-Йорке или открыть интернет-бутик в Париже, теперь не обязательно ехать на другой конец света или нанимать команду дорогих программистов. Алексей Лисовицкий, участник конкурса «Вместе в цифровое будущее»: «Для меня один из главных стимулов участвовать в конкурсе “Ростелекома” – возможность рассказать о вызовах в индустрии технологий, с которыми сталкиваются отечественные разработчики. Arcona — проект, который наращивает потенциал, имея всего нескольких сильных конкурентов в мире, и с которым мне посчастливилось сотрудничать на ранней его стадии». В конкурсе «Вместе в цифровое будущее Алексей Лисовицкий участвует в пятый раз. Он неоднократно выигрывал региональный этап и дважды становился одним из победителей конкурса на федеральном уровне. В 2018 году в составе команды призеров он посетил штаб-квартиру и производственный комплекс компании Nokia, а в прошлом году выиграл поездку в Японию, в корпорацию NEC. В этом году стратегическим партнером X юбилейного конкурса «Вместе в цифровое будущее» выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — группа «Интерфакс». На конкурс поступило более пятисот работ от журналистов из разных регионов страны. Прием материалов завершится 31 марта 2021 года.

