В школе Уфы родителям выдают заявления, запрещающие детям находиться в людных местах

В соцсетях опубликована фотография заявления, которое родителей якобы заставили подписать в школе. В частности, о ситуации сообщил уфимец Денис Ганиев.

Мнения по поводу данного заявления разделились. Одни пользователи считают, что данные меры – нормальная практика в период пандемии. Другие же уверены, что это связано с массовым мероприятием, которое пройдет на этой неделе в Уфе. — Это подготовка к очередному митингу? — задается вопросом Кирилл Шишков. Photo: Денис Ганиев Facebook В шапке документа указано, что заявление пишется на имя директора Уфимской коррекционной школы-интерната №59. Замдиректора по воспитательной работе Елена Федина пояснила Mkset, что данные заявления подписываются по желанию родителя. — Там ведь прописано, что это связано с коронавирусом. У нас просто на этой неделе случай произошел, девочка заболела коронавирусом. Поэтому сейчас родителям говорим, чтобы они по мере возможности не ходили в общественные места с детьми, чтобы не было заражения, — объяснила она.

