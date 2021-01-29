В школе Уфы родителям выдают заявления, запрещающие детям находиться в людных местах

— Там ведь прописано, что это связано с коронавирусом. У нас просто на этой неделе случай произошел, девочка заболела коронавирусом. Поэтому сейчас родителям говорим, чтобы они по мере возможности не ходили в общественные места с детьми, чтобы не было заражения, — объяснила она.