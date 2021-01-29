Госпиталь «Мать и дитя» в Уфе опубликовал фото с новорожденным сыном Радия Хабирова

Напомним, 26 января в семье Хабировых произошло радостное событие — на свет появился их сын. Позже Радий Хабиров сообщил, что его назвали Тимер. Он также поделился, что в этот же день его матери было бы 88 лет и именно 26 января Каринэ подарила ему сына. Радий Хабиров сказал, что не хочет, чтобы его сын был большим начальником, а просто был счастлив.