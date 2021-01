Госпиталь «Мать и дитя» в Уфе опубликовал фото с новорожденным сыном Радия Хабирова

Фотография и информация о врачах, принимавших роды у супруги главы Башкирии, появилась в в соцсетях.

Коллектив медучреждения поздравил семью Хабировых с прибавлением, а также поблагодарил за выбор госпиталя и оказанное доверие. Желаем крепкого здоровья малышу и пусть растет счастливым. Пусть будет в вашей семье гармония, много любви и великолепных моментов, связанных с общей радостью, поздравили семью сотрудники госпиталя. Напомним, 26 января в семье Хабировых произошло радостное событие — на свет появился их сын. Позже Радий Хабиров сообщил, что его назвали Тимер. Он также поделился, что в этот же день его матери было бы 88 лет и именно 26 января Каринэ подарила ему сына. Радий Хабиров сказал, что не хочет, чтобы его сын был большим начальником, а просто был счастлив.

