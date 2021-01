В Башкирии снова пройдут массовые рейды ГИБДД

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил о профилактических рейдах на дорогах республики.

Проверки начнутся уже сегодня и продолжатся в выходные. Сотрудники ДПС проведут рейды по пресечению нарушений ПДД, а также выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Большинство из вас с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, т. к. осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения, написал Динар Гильмутдинов. Отметим, что только за вчерашний день в Башкирии было выявлено 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Кроме того, было задержано 28 нетрезвых водителей.

