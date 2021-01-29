В Башкирии снова пройдут массовые рейды ГИБДД

В Башкирии снова пройдут массовые рейды ГИБДД

Вчера, 20:20ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил о профилактических рейдах на дорогах республики.

Проверки начнутся уже сегодня и продолжатся в выходные. Сотрудники ДПС проведут рейды по пресечению нарушений ПДД, а также выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство из вас с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, т. к. осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения, написал Динар Гильмутдинов.

Отметим, что только за вчерашний день в Башкирии было выявлено 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Кроме того, было задержано 28 нетрезвых водителей.

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