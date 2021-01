В Башкирии регоператор «Эко-Сити» планирует взыскать 200 млн рублей с экс-директора

Один из владельцев компании «Эко-Сити» Айрат Максадов подал в суд на бывшего гендиректора фирмы Семена Земского. Иск рассматривался в Арбитражном суде Башкирии, сообщает «РБК-Уфа».

С экс-руководителя регионального оператора по обращению с отходами «Эко-Сити» обвиняют в заключении невыгодной сделки, в результате которой компания понесла убыток в размере свыше 200 миллионов рублей. Известно, что сделка была заключена в 2018 году. Компания подписала с регоператором «Эко-Сити Юг» договор о транспортировке мусора. Тогда стоимость контракта составила более 1,5 миллиардов рублей. «Эко-Сити» заплатила за услуги более 432 миллионов рублей, тогда как реальная стоимость работ не превышала 232 миллионов рублей. Суд подтвердил тот факт, что договор был заключен в целях причинения ущерба обществу «Эко-Сити». В конце 2020 года Максадов через суд добился увольнения Земскова с поста гендиректора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter