В Башкирии регоператор «Эко-Сити» планирует взыскать 200 млн рублей с экс-директора

В Башкирии регоператор «Эко-Сити» планирует взыскать 200 млн рублей с экс-директора

Вчера, 11:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Один из владельцев компании «Эко-Сити» Айрат Максадов подал в суд на бывшего гендиректора фирмы Семена Земского. Иск рассматривался в Арбитражном суде Башкирии, сообщает «РБК-Уфа».

С экс-руководителя регионального оператора по обращению с отходами «Эко-Сити» обвиняют в заключении невыгодной сделки, в результате которой компания понесла убыток в размере свыше 200 миллионов рублей.

Известно, что сделка была заключена в 2018 году. Компания подписала с регоператором «Эко-Сити Юг» договор о транспортировке мусора. Тогда стоимость контракта составила более 1,5 миллиардов рублей. «Эко-Сити» заплатила за услуги более 432 миллионов рублей, тогда как реальная стоимость работ не превышала 232 миллионов рублей.

Суд подтвердил тот факт, что договор был заключен в целях причинения ущерба обществу «Эко-Сити». В конце 2020 года Максадов через суд добился увольнения Земскова с поста гендиректора.

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