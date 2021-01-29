В Башкирии регоператор «Эко-Сити» планирует взыскать 200 млн рублей с экс-директора

Известно, что сделка была заключена в 2018 году. Компания подписала с регоператором «Эко-Сити Юг» договор о транспортировке мусора. Тогда стоимость контракта составила более 1,5 миллиардов рублей. «Эко-Сити» заплатила за услуги более 432 миллионов рублей, тогда как реальная стоимость работ не превышала 232 миллионов рублей.