14-летняя жительница Зилаирского района Башкирии забеременела от отчима. Мужчина старше девушки на 12 лет, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

Как рассказывает издание, девушка обратилась в центральную районную больницу 27 января. Там ей сообщили о 9-10 неделе беременности. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что половой акт произошел в конце ноября прошлого года. Отчим переспал с падчерицей в их же доме. Мужчина признался во всем, когда его доставили в полицию. В настоящее время дело рассматривает следователь.

