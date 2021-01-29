Слияние вузов, бесплатные мероприятия и наказание МинЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров побывали в МУП «УИС», где пообщался с жительницей Уфы и обсудил перерасчет выставленных платежей за отопление. Он признался, что ему стыдно перед людьми и сообщил, что МинЖКХ и ЖКХ будут наказаны.