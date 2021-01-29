Слияние вузов, бесплатные мероприятия и наказание МинЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров побывали в МУП «УИС», где пообщался с жительницей Уфы и обсудил перерасчет выставленных платежей за отопление. Он признался, что ему стыдно перед людьми и сообщил, что МинЖКХ и ЖКХ будут наказаны.
В СМИ республики прошла информация о слиянии двух вузов — БашГУ и УГАТУ. Собственный источник Mkset, близкий к преподавательскому составу первого вуза, подтвердил, что данная тема обсуждается в учебном заведении.
В это воскресенье планируется несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. МВД Башкирии предупреждает об ответственности за участие в данном мероприятии.
Тем временем администрация Уфы опубликовала список бесплатных мероприятий, которые можно посетить в эти выходные. В некоторых заведениях предоставляется скидка.
Депутат Курултая Башкирии Владимир Нагорный заявил, что разрабатывает законопроект о санкциях за участие школьников и студентов в несанкционированных митингах. В настоящее время документ ещё не внесен на рассмотрение.
В одной из уфимских школ родителям выдали заявления, запрещающие детям находиться в людных местах. Кто-то связывает это с пандемией, а кто-то — с предстоящим митингом.