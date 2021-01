Губернатор области Александр Никитин подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 25 февраля.

Как сообщает infox.ru, жители области, возраст которых 65 лет и старше, а также лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля. Покидать жилье они могут для похода за продуктами и лекарствами, а также для занятий спортом на открытом воздухе, выгула животных и ряда других действий. В то же время юным спортсменам, возрастом до 14 лет, разрешили выезд за пределы региона на соревнования сборных России и региона.

