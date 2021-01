Медики назвали способ продлить жизнь на 14 лет

Главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачёва рассказала, как увеличить продолжительность своей жизни.

Тут многое зависит от образа жизни человека. Об этом информирует NEWS.ru. Чтобы прожить дольше, нужно соблюдать определенные условия. Правильный образ жизни дает 50% вклада в долголетие. Все остальное зависит от экологии, генетики и тому подобном. Но последние факторы влияют на продолжительность жизни меньше, подчеркнула Ткачёва. По словам эксперта, современному человеку нужно быть физически активным и отказаться от курения. Он должен следить за своим весом и артериальным давлением. Все это в совокупности продлит жизнь на 10-14 лет. Чем больше у гражданина компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект, и тем дольше он проживет. Существует заблуждение, что после наступления определенного возраста менять образ жизни бессмысленно. Это не так. Так физическая активность способствует продлению жизни даже тогда, когда лицо начинает ей заниматься после 90 лет, резюмировала Ольга Ткачёва.

