Медики назвали способ продлить жизнь на 14 лет

По словам эксперта, современному человеку нужно быть физически активным и отказаться от курения. Он должен следить за своим весом и артериальным давлением. Все это в совокупности продлит жизнь на 10-14 лет. Чем больше у гражданина компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект, и тем дольше он проживет.