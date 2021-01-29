Глава района в Башкирии намерен сохранить деревья на Инзерских зубчатках

Глава района в Башкирии намерен сохранить деревья на Инзерских зубчатках

Вчера, 13:26ОбществоКарина МамаеваPhoto: Рина Гринберг facebook
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев на Инзерских зубчатках. Он выезжал на место, чтобы оценить ситуацию и масштаб лесоповальных работ.

По словам чиновника, валка леса продолжается до сих пор. Вырубка деревьев происходит в нескольких метрах от туристической тропы. При этом рабочим глава района помешать не в состоянии.

— Как глава района я не могу запретить вырубку - нет у меня таких полномочий. Эти земли - федеральные, и разрешение лесоперерабатывающим компаниям выдаёт министерство лесного хозяйства республики. Оно было получено ещё в 2016 году, — объяснил Иванюта.

Тем не менее, он не собирается оставлять ситуацию без внимания и планирует провести совещание с руководителем профильных министерств в начале следующего месяца. По словам чиновника, он бы хотел присвоить территории Инзерских зубчаток статус природного или национального парка.

Изначально о проблеме вырубки деревьев на данной территории сообщила организатор туристских программ Рина Гринберг. Позже в Минлесхозе объяснили, что рубка осуществляется в рамках действующего лесного законодательства, каких-либо ограничений не имеется. На этих участках после рубки арендатор очистит площадки от порубочных остатков и в следующем году высадит саженцы. К слову, арендатором является «Уфимский фанерный комбинат».

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