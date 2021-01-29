Глава района в Башкирии намерен сохранить деревья на Инзерских зубчатках

Изначально о проблеме вырубки деревьев на данной территории сообщила организатор туристских программ Рина Гринберг. Позже в Минлесхозе объяснили, что рубка осуществляется в рамках действующего лесного законодательства, каких-либо ограничений не имеется. На этих участках после рубки арендатор очистит площадки от порубочных остатков и в следующем году высадит саженцы. К слову, арендатором является «Уфимский фанерный комбинат».