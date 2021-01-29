Генпрокуратура РФ ответила на запрос о сносе бюста Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Напомним, памятник башкирскому деятелю Ахмет-Заки Валиди был установлен на территории СПбГУ ещё в 2008 году. Однако за последние полтора года в адрес университета поступали обращения по поводу законности его установки. Тогда руководство обратилось в прокуратуру, чтобы ведомство провело проверку. После в СМИ появилась информация о сносе памятника, в связи с чем Всемирный курултай башкир направил запрос в Генпрокуратуру и университет. 27 января стало известно, что бюст демонтировали.