Генпрокуратура РФ ответила на запрос о сносе бюста Заки Валиди в Санкт-Петербурге

Ведомство сообщило, что по данному факту проверка не проводилась.
По данному факту Генпрокуратурой РФ проверка не проводилась, по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались. Обращение направлено для рассмотрения в прокуратуру города Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Всемирного курултая башкир.
Официальный комментарий от вуза ещё не получен.
Напомним, памятник башкирскому деятелю Ахмет-Заки Валиди был установлен на территории СПбГУ ещё в 2008 году. Однако за последние полтора года в адрес университета поступали обращения по поводу законности его установки. Тогда руководство обратилось в прокуратуру, чтобы ведомство провело проверку. После в СМИ появилась информация о сносе памятника, в связи с чем Всемирный курултай башкир направил запрос в Генпрокуратуру и университет. 27 января стало известно, что бюст демонтировали.
Снос памятника прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров, заявив, что не получал документы, поэтому разобраться в ситуации пока не может.