Дегтярев подписал соглашение о досрочном расселении жильцов аварийных домов

В Хабаровском крае всем жителям аварийных домов дадут новое жилье в ближайшее время. Соответствующее соглашение было подписано временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым и главой Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным.

Данный документ поможет жильцам ветхих домов, признанных аварийными, получить новое жилье досрочно в сжатые сроки. Фонд обеспечивает финансовую поддержку региона, поэтому в планах властей Хабаровского края – реализовать программу расселения жильцов аварийных домов досрочно, до конца 2022 года. Ранее планировалось, что расселение будет проходить до 2025 года. Как сообщает transsibinfo.com, Дегтярев подчеркнул, что для населения края эта задача является приоритетной. Как только у властей появилась возможность передать жителям аварийных домов новое жилье, они это сделали. Под действие программы попадает 3 800 человек, которые сейчас проживают в аварийном жилом фонде Большая часть ветхих домов находится в Хабаровске, но также планируется расселять аварийные дома в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани и в других населенных пунктах. На расселение аварийного фонда планируют потратить почти 5 миллиардов рублей, 3,57 миллиарда из которых переданы Фондом содействия реформированию ЖКХ, а остальная часть средств добавлена из регионального бюджета. На данный момент новое комфортное жилье уже получили более 600 человек. До конца следующего года планируется переселить в современные квартиры еще более трех тысяч жителей Хабаровского края. Уточняется, что населению выдают квартиры как в новостройках, так и со вторичного рынка. Для полного решения проблемы расселения ветхого жилья властям края понадобится время, даже несмотря на поддержку со стороны федеральных властей. Но Дегтярев отметил, что работа по реализации данной инициативы уже ведется, и врио губернатора планирует лично контролировать все нюансы ее исполнения.

