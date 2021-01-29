Дегтярев подписал соглашение о досрочном расселении жильцов аварийных домов

Под действие программы попадает 3 800 человек, которые сейчас проживают в аварийном жилом фонде Большая часть ветхих домов находится в Хабаровске, но также планируется расселять аварийные дома в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани и в других населенных пунктах. На расселение аварийного фонда планируют потратить почти 5 миллиардов рублей, 3,57 миллиарда из которых переданы Фондом содействия реформированию ЖКХ, а остальная часть средств добавлена из регионального бюджета.