В Уфе закрыли еще одно кафе сети «Папа Гриль»

Пресс-служба судебных приставов сообщила, что приостановлена работа еще одного кафе сети «Папа Гриль».

По информации ведомства в заведении было выявлено несколько нарушений: отсутствовала двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, централизованное водоснабжение и раковина для мытья рук. По решению суда работу торговой точки остановили на 30 суток.

Медиакорсеть ранее сообщала о закрытии еще нескольких точек. Тогда в руководстве ресторана с таким ограничением ожидаемо не согласились и распространили официальный ответ в сети и на сайтах компании.

«Мы никого не отравили и никому не нанесли вреда здоровью, считаем, что идет давление на наш законный бизнес», – заявили представители сети.