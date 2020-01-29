В Уфе закрыли еще одно кафе сети «Папа Гриль»
Еще одна проверка роспотребнадзора выявила нарушения.
Пресс-служба судебных приставов сообщила, что приостановлена работа еще одного кафе сети «Папа Гриль».
По информации ведомства в заведении было выявлено несколько нарушений: отсутствовала двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, централизованное водоснабжение и раковина для мытья рук. По решению суда работу торговой точки остановили на 30 суток.
Медиакорсеть ранее сообщала о закрытии еще нескольких точек. Тогда в руководстве ресторана с таким ограничением ожидаемо не согласились и распространили официальный ответ в сети и на сайтах компании.
«Мы никого не отравили и никому не нанесли вреда здоровью, считаем, что идет давление на наш законный бизнес», – заявили представители сети.
Напомним, массовый случай отравления произошел в сентябре прошлого года в Уфе. Тогда отравились 15 человек, включая одного ребенка и беременную женщину, попали в больницу после употребления шаурмы «Халяль» в Сипайлово. Тогда специалистами было проведено эпидемиологическое расследование, по итогам которого выяснилось, что в мясной продукции была кишечная палочка.