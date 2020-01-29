В России еще одну категорию граждан могут освободить от платы за капремонт

ФедералПресс пишет, что с представленной инициативой выступили депутаты «Единой России» во главе с Оксаной Бондарь. С их слов, в настоящее время от уплаты взносов на капремонт освобождаются жители домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Вместе с тем, от взносов могут освободиться граждане, если участок под домом изымается для государственных или муниципальных нужд.