В России еще одну категорию граждан могут освободить от платы за капремонт
Сегодня, 19:44ОбществоФото: pixabay.com
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В России регионы могут обеспечить правом не включать в программу капремонта многоквартирные дома, расположенные в расселяемых населенных пунктах. Соответствующий закон планирует рассмотреть Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
ФедералПресс пишет, что с представленной инициативой выступили депутаты «Единой России» во главе с Оксаной Бондарь. С их слов, в настоящее время от уплаты взносов на капремонт освобождаются жители домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Вместе с тем, от взносов могут освободиться граждане, если участок под домом изымается для государственных или муниципальных нужд.
Отмечается, что по словам Бондарь, дома в закрывающихся поселках не входят в данный перечень из-за того, что не всегда являются аварийными. Для этого необходимо расширить список освобожденных от взносов граждан.
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