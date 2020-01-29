В Мурманской области «Россети» подключили крупнотоннажное морское сооружение

На открытие объекта прибыли глава Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, информируют «Новые известия».

Гендиректор «Россетей» рассказал, что запуск новой линии электропередачи способствует дополнительному развитию инфраструктуры, которая находится на левом берегу Кольского залива. Энергообъект позволит холдингу сделать энергетическую систему Мурманской области более стабильной и надежной. В регионе появятся дополнительные рабочие места. Павел Ливинский добавил, что новые линии электропередачи позволят лучше раскрыть потенциал Мурманской области и поспособствуют развитию Российской Арктики.

«Россети» собираются расширить сотрудничество с властями Мурманской области. В регионе появится инновационный высокотехнологичный электросетевой комплекс. Он будет выгодно отличаться от других своими передовыми технологиями.

По словам губернатора Мурманской области, для региона сотрудничество с «Россетями» носит стратегический характер. Повышать экономический потенциал области можно лишь путем развития электроэнергетической инфраструктуры. Последняя предоставит мощности важнейшему для Мурманской области проекту, а также повысит надежность электроснабжения потребителей.

Так, протяженность новой линии электропередачи, построенной «Россетями», превысит отметку в 55 километров. В ходе ее прокладки на северо-западе Российской Федерации энергетики в первый раз применили уникальный термостойкий провод. Данный провод имеет повышенную на 60% пропускную способность, антигололедную поверхность и полную устойчивость к ветру. Термостойкий провод изготовили в РФ специально для регионов с холодным климатом.