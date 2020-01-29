В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы еще три человека, сообщает «Аиф- Башкортостан» со ссылкой на начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории роспотребнадзора в республике Олега Мамлюкова.

По его словам, все трое прилетели авиарейсом из Китая 24 января. Мама, ребенок и папа пожаловались на плохое самочувствие 27 января, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Анализы медики отправили в центр гигиены и эпидемиологии Башкирии, а, также в лабораторию в Новосибирск.

Мавлютов отметил, что при коронавирусе температура сразу поднимается до 39 градусов, тогда как у семьи она была не выше 37. Пока что случаее заболевания вирусом в республике нет, отметил он.

«Температура у всех было около 37 градусов, при короновирусе она сразу поднимается до 39 градусов», - отметил Мавлютов, добавив, что на сегодня случаев заболеваемости короновируса в республике нет.