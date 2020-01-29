В Башкирии остановлено производство на молзаводе

По информации «Башинформ», производство компании «Миякимолзавод» остановлено из-за недостатка оборотных средств. Со слов директора комбината Амира Исхакова, производство стоит уже более 10 дней, продукция не поставляется в розницу.

В настоящий момент на заводе работают около 150 человек, комбинат нуждается для запуска в финансировании на сумму около 150 млн рублей, пока что руководство комбината планирует заложить акции и активы.

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал подключиться к переговорам с инвесторами, вопрос также планируется обсудить на инвестиционном часе.