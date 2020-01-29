В Башкирии на главу города Дюртюли возбудили уголовное дело

По данным нашего информированного источника, в следственном комитете республики подозревают Ильмира Гареева в злостном неисполнении решения Дюртюлинского районного суда. Речь идет о расселении и предоставлении нового жилья семье Усмановых. При этом главу города предупредили об уголовной ответственности. Напомним, что на должности главы города он работает с 2016 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). По этой части статьи ему грозит до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.