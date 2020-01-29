Фото: flickr.com
Цены на нефть растут
Сегодня, 19:15Общество
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По итогам последних торгов стоимость нефти на мировом рынке растет.
Как пишет RT, цена на нефть Brent выросли до $60,30 (более чем на 1,3%), а стоимость марки WTI увеличилась до $54,13 (более чем на 1,2%). Котировки указаны с поставкой на весну.
Ранее эксперт РИСИ Михаил Беляев заявил, что нынешняя ситуация на мировом рынке сырья может сулить России сверхприбыли.
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