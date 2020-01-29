«Обещала вернуться домой»: в Башкирии пропала мать троих детей
Сегодня, 16:11ОбществоАлия ФатхиеваФото: Из личного архива.
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О пропаже женщины сообщила ее дочь.
В социальных сетях появилась информация о том, что разыскивается 40-летняя Юлия Гараева. О пропаже сообщила ее дочь Алина.
«Ребят.. пропала моя мама.Убедительная просьба тем,кто проживает в районе госцирка. Может кто то увидит, узнает, сообщите, пожалуйста, по ниже указанным номерам!!! Мой номер (89625309601). Дежурная часть (+79997411213), 102 – полиция», – написала она.
Девушка также объяснила журналистам КП-Уфа, что ее мама поехала занять деньги в долг в районе Госцирка. Обещала вернуться в тот же или на следующий день, но так и не появилась.
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