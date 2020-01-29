Фото: pixabay.com
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сегодня, 19:17Общество
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На юге Камчатки зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.
Землетрясение произошло 29 января в 6 утра по мск, передает RT. Эпицентр залегал на глубине 160 км на расстоянии 67 км от ближайшего населенного пункта - села Мильково Елизовского района.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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