«Может быть что угодно»: в Уфе эксперты рассказали, что делать с посылками из Китая

По словам начальника отдела надзора на транспорте и санохраны Роспотребнадзора Башкирии Олега Мавлютова, при необходимости от любых китайских посылок «лучше воздержаться». Но вместе с тем никакого «кровавого убийцу» из вируса делать не стоит и уж тем более не стоит поддаваться панике.

«Получили посылку — продезинфицируйте ее (хлоргексидином, например), если упаковка матерчатая, распечатывайте ее в маске. Помните, что помимо кронавируса на ней может быть все, что угодно, ведь Поднебесная чистотой никогда не славилась», — пояснил Олег Мавлютов.

Он также отметил, что первый неблагоприятный признак развития вируса — высокая температура.