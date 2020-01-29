«Может быть что угодно»: в Уфе эксперты рассказали, что делать с посылками из Китая
В ведомстве дали несколько главных советов относительно посылок из страны, в которой бушует коронавирус.
По словам начальника отдела надзора на транспорте и санохраны Роспотребнадзора Башкирии Олега Мавлютова, при необходимости от любых китайских посылок «лучше воздержаться». Но вместе с тем никакого «кровавого убийцу» из вируса делать не стоит и уж тем более не стоит поддаваться панике.
«Получили посылку — продезинфицируйте ее (хлоргексидином, например), если упаковка матерчатая, распечатывайте ее в маске. Помните, что помимо кронавируса на ней может быть все, что угодно, ведь Поднебесная чистотой никогда не славилась», — пояснил Олег Мавлютов.
Он также отметил, что первый неблагоприятный признак развития вируса — высокая температура.
Напомним, всего по прибытию из Китая были осмотрены 12 авиапассажиров с повышенной температурой. Их осматривали с подозрением на коронавирус. Ранее мы подробно писали о том, стоит ли жителям Башкирии остерегаться опасного заболевания из Китая.